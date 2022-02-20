Воспользовался ошибкой вратаря

Мадридский клуб просто стер с футбольного поля соперника. Уже на 3-й минуте "матрасники" размочили нули на табло и еще дважды мяч побывал в воротах хозяев во втором тайме, сообщает 24 канал.

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Следует выделить второй гол Атлетико. Когда атака Осасуны превратилась в гол в ее ворота. Жоау Феликс выбил мяч со своей части поля. Передачу подхватил Луис Суарес, пробежал несколько метров с мячом и пробил чуть ли не с центра поля. Нападающий увидел, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и решился на выстрел с такого солидного расстояния.

Суарес роскошным голом удвоил преимущество гостей. Точку яркой победе гостей поставил Анхель Корреа (0:3).

Для уругвайского форварда Атлетико Суареса это взятие ворот стало уже 11-м в 33-х поединках сезона. За сыгранное время трижды ассистировал партнерам по команде.

Атлетико с 42 очками замыкает четверку лучших команд сезона Ла Лиги.

Видеообзор матча Осасуна – Атлетико (гол Суареса с 2: 52)