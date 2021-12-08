Нападающий Атлетико не сдержал слез после травмы в ЛЧ: он может пропустить дерби Мадрида

Атлетико в жарком матче вырвало победу у Порту (1:3). Нападающий гостей Луис Суарес отыграл лишь 13 минут.

Не сдержал эмоций

Луис Суарес вышел в стартовом составе Атлетико. Однако отыграл лишь 13 минут и вынужденно покинул поле из-за травмы. Вместо него вышел Матеус Кунья.

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Форвард не сдержал слез, когда сел наблюдать за матчем со скамейки запасных. Атлетико без основного форварда сумел выжать максимум и победить (1:3). Благодаря победе мадридский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов, опередив как раз соперника из Португалии в группе В.



Слезы лидера Атлетико / Фото twitter.com/brfootball

В период с 67 – 75 минуты поединка судья показал три красные карточки – две игрокам Порту и одной наградил футболиста Атлетико.

Скорее всего, что из-за травмы Суарес рискует пропустить ближайшую игру в Ла Лиге. Уже 12 декабря "матрасники" сойдутся с Реалом в дерби Мадрида. Накануне этого противостояния Атлетико с 29 очками идет четвертым. Зато Реал – лидер турнирной таблицы.

В сезоне-2021/2022 Суарес сыграл за клуб из столицы Испании 21 матч, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.