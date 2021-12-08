Не стримав емоцій

Луїс Суарес вийшов у стартовому складі Атлетіко. Однак відіграв лише 13 хвилин та вимушено покинув поле через травму. Замість нього вийшов Матеус Кунья.

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Форвард не стримав сліз, коли сів спостерігати за матчем із лави запасних. Атлетіко без основного форварда зумів витиснути максимум та перемогти (1:3). Завдяки перемозі мадридський клуб вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, випередивши якраз суперника з Португалії у групі В.



Сльози лідера Атлетіко / Фото twitter.com/brfootball

Зауважимо. У період з 67 – 75 хвилини поєдинку суддя показав три червоні картки – дві гравцям Порту та однією нагородив футболіста Атлетіко.

Швидше за все, що через травму Суарес ризикує пропустити найближчу гру у Ла Лізі. Вже 12 грудня "матрацники" зійдуться з Реалом у дербі Мадрида. Напередодні цього протистояння Атлетіко з 29 очками йде четвертим. Натомість Реал – лідер турнірної таблиці.

У сезоні-2021/2022 Суарес відіграв за клуб зі столиці Іспанії 21 матч, у яких забив 8 голів та зробив 2 асисти.