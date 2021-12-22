"Канониры" проехались по сопернику

Лондонскому клубу удалось без лишних проблем победить гостей со счетом 5:1. Героем встречи стал нападающий Арсенала Эдди Нкетиа. Футболист оформил хет-трик.

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Настоящим украшением в матче стал его третий гол. Нкетиа откликнулся на передачу от Пепе и пяткой замкнул прострел возле штрафной Сандерленда. Форвард сделал счет на табло – 4:1.

После этого матча у Нкетии 5 голов в 7 сыгранных поединках. Интересно, что все мячи он забил в Кубке лиги.

Однако на этом Арсенал не остановился. Патино поставил красивую точку во встрече уже в компенсированное арбитром время. 18-летний Чарли стал самым молодым автором гола в составе "канониров" с 1963 года.

Подопечные Микеля Артеты продолжают свой путь в Кубке английской лиги.

В чемпионате Арсенал идет четвертым, имея в своем активе 32 очка. До третьего места, которое занимает Челси, 6 баллов.

Видеообзор матча (третий гол Нкетии с 1:18)