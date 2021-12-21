Фантастика, а не гол
Хави Вильяр стал автором настоящего шедевра в матче. На 84-й минуте футболист увеличил преимущество Реала над сверстниками из Райо Вальекано.
Стоит увидеть Почти с центра поля: игрок в Германии забил безумный гол со штрафного – видео шедевра
Игрок подхватил мяч на своей части поля и решился на удар из центра поля. До ворот было около 65 метров. Удар футболиста "сливочных" был настолько точным, что залетел за воротничок далеко вышедшему с линии вратарю.
Гол Вильяра помог Реалу одержать домашнюю победу над Райо Вальекано. Своим голом он увеличил преимущество "Королевскому клубу" в матче до 3:1.
Видео невероятного гола Реала
- Отметим, что 18-летний хавбек отыграл за "сливочных" 5 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Вильяр дважды выходил на поле против донецкого Шахтера. Жребий свел оба клуба на групповом раунде.
- После всех шести туров Реал продолжил свой путь в еврокубках. "Королевский клуб" с первого места вышел в плей-офф, имея в своем активе 13 очков.
- "Горняки" с 9 пунктами стал третьим в группе D.