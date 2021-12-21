Фантастика, а не гол

Хави Вильяр стал автором настоящего шедевра в матче. На 84-й минуте футболист увеличил преимущество Реала над сверстниками из Райо Вальекано.

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Игрок подхватил мяч на своей части поля и решился на удар из центра поля. До ворот было около 65 метров. Удар футболиста "сливочных" был настолько точным, что залетел за воротничок далеко вышедшему с линии вратарю.

Гол Вильяра помог Реалу одержать домашнюю победу над Райо Вальекано. Своим голом он увеличил преимущество "Королевскому клубу" в матче до 3:1.

Видео невероятного гола Реала