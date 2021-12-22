"Каноніри" проїхались по супернику

Лондонському клубу вдалось без зайвих проблем перемогти гостей з рахунком 5:1. Героєм зустрічі став нападник Арсенала Едді Нкетіа. Футболіст оформив хет-трик.

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Справжньою окрасою у матчі став його третій гол. Нкетіа відгукнувся на передачу від Пепе та п'яткою замкнув простріл у штрафного Сандерленда. Форвард зробив рахунок на табло – 4:1.

Після цього матчу у Нкетії 5 голів у 7 зіграних поєдинках. Цікаво, що усі м'ячі він забив у Кубку ліги.

Однак на цьому Арсенал не зупинився. Патіно поставив красиву крапку у зустрічі вже у компенсований арбітром час. 18-річний Чарлі став наймолодшим автором голу у складі "канонірів" з 1963 року.

Підопічні Мікеля Артети продовжують свій шлях у Кубку англійської ліги.

У чемпіонаті Арсенал йде четвертим, маючи у своєму активі 32 очки. До третього місця, яке займає Челсі, 6 балів.

Відеоогляд матчу (третій гол Нкетії з 1:18)