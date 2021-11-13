Нападающий Англии забил чудо-гол в падении в отборе ЧМ-2022: видео взятия ворот

Сборная Англии 12 ноября дома принимала Албанию в рамках отбора чемпионата мира-2022. Одним из героев матча в составе хозяев стал нападающий Гарри Кейн.

Не гол, а конфетка

28-летний форвард "трех львов" трижды заставлял голкипера Албании вынимать мяч из собственной сетки ворот. И это все произошло уже в первом тайме.

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Третий гол Гарри Кейна стал настоящей вишенкой на торте, который поставил яркую точку в матче квалификации.

Нападающий отстал от опекуна и замкнул подачу с углового. Кейн нанес удар в падении с разворота. Гарри стал автором гола-шедевра в поединке.

Отметим, что уже в первом тайме счет на табло был уже разгромный – 5:0 в пользу хозяев. Больше сборной в этом матче не забивали. Англия сокрушила Албанию.

Сезон 2021/2022 Кейн начал довольно результативно. В футболке Тоттенхэма нападающий в 16 матчах наколотил 7 голов и сделал 2 асиста. В отборе чемпионата мира-2022 футболист забил за 9 туров 8 голов. Последний раз за уровне национальных команд отмечался в воротах Польши (1:1).

Хет-трик позволил Кейну стать рекордсменом в футболке сборной Англии. Футболист Тоттенхэма стал самым результативным игроком "трех львов" в официальных играх, в активе Гарри 39 мячей.

Подопечные Гарета Саутгейта почти оформили путевку на чемпионат мира-2022. Англичане за тур до завершения отбора лидируют в группе I, в их активе 23 очка. Ближайший конкурент Польша – уступает тремя пунктами.

В последнем 10 туре Англия сыграет на выезде против Сан-Марино – аутсайдера группы.

Видео третьего гола Кейна в ворота Албании