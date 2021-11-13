Не гол, а цукерочка
28-річний форвард "трьох левів" тричі змушував голкіпера Албанії виймати м'яч із власної сітки воріт. І це все сталось вже у першому таймі.
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Третій гол Гаррі Кейна став справжньою вишенькою на торті, який поставив яскраву крапку у матчі кваліфікації.
Нападник відчепився від опікуна та замкнув подачу з кутового. Кейн завдав удару у падінні з розвороту. Гаррі став автором голу-шедевру у поєдинку.
Відзначимо, що вже у першому таймі рахунок на табло був вже розгромний – 5:0 на користь господарів. Більше збірній у цьому матчі не забивали. Англія розтрощила Албанію.
Хет-трик дозволив Кейну стати рекордсменом у футболці збірної Англії. Футболіст Тоттенхема став найрезультативнішим гравець "трьох левів" в офіційних іграх, в активі Гаррі 39 м'ячів.
- Підопічні Гарета Саутгейта майже оформили путівку на чемпіонат світу-2022. Англійці за тур до завершення відбору лідирують у групі I, у їх доробку 23 очки. Найближчий конкурент, який є Польща, поступається трьома пунктами.
- В останньому 10 турі Англія зіграє на виїзді проти Сан-Марино – аутсайдера групи.
Відео третього голу Кейна у ворота Албанії