Не гол, а цукерочка

28-річний форвард "трьох левів" тричі змушував голкіпера Албанії виймати м'яч із власної сітки воріт. І це все сталось вже у першому таймі.

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Третій гол Гаррі Кейна став справжньою вишенькою на торті, який поставив яскраву крапку у матчі кваліфікації.

Нападник відчепився від опікуна та замкнув подачу з кутового. Кейн завдав удару у падінні з розвороту. Гаррі став автором голу-шедевру у поєдинку.

Відзначимо, що вже у першому таймі рахунок на табло був вже розгромний – 5:0 на користь господарів. Більше збірній у цьому матчі не забивали. Англія розтрощила Албанію.

До слова. Сезон-2021/2022 Кейн розпочав доволі результативно. У футболці Тоттенхема нападник у 16 матчах наколотив 7 голів та зробив 2 асисти. У відборі чемпіонату світу-2022 футболіст забив за 9 турів 8 голів. Востаннє за рівні національних команд відзначався у воротах Польщі (1:1).

Хет-трик дозволив Кейну стати рекордсменом у футболці збірної Англії. Футболіст Тоттенхема став найрезультативнішим гравець "трьох левів" в офіційних іграх, в активі Гаррі 39 м'ячів.

Підопічні Гарета Саутгейта майже оформили путівку на чемпіонат світу-2022. Англійці за тур до завершення відбору лідирують у групі I, у їх доробку 23 очки. Найближчий конкурент, який є Польща, поступається трьома пунктами.

В останньому 10 турі Англія зіграє на виїзді проти Сан-Марино – аутсайдера групи.

Відео третього голу Кейна у ворота Албанії