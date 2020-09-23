На нападника "Динамо" Соля претендують одразу 6 іспанських клубів, – ЗМІ
ЗМІ досі продовжують говорити про можливий трансфер іспанського нападника київського "Динамо" Франа Соля. Цього разу свій інтерес до нападника буцімто проявляють одразу 6 іспанських клубів.
Про можливий перехід Соля в Іспанію розповідає видання Diario de Almeria.
До слова Артем Кравець перейшов у турецький "Коньяспор"
Кого зацікавив Фран Соль:
- "Альмерія" (Ла Ліга 2),
- "Вальядолід" (Ла Ліга),
- "Сельта" (Ла Ліга),
- "Ельче" (Ла Ліга),
- "Еспаньйол" (Ла Ліга 2),
- "Жирона" (Ла Ліга 2).
За даними видання, київський клуб планує отримати за форварда 3,5 мільйона євро. Водночас портал Transfermarkt оцінює контракт футболіста у 2 мільйони євро.
Коротко про Франа Соля:
- Гравець перебрався в Україну лише взимку 2019 року. Тоді столичний клуб заплатив за нападника 3,5 мільйона євро, які нині й хоче отримати назад.
- Невдовзі після переходу форвард отримав травму, що завадила йому до кінця розкритися. За півтора року в "Динамо" він награв 22 матчі, забив 4 голи й віддав 2 гольові передачі.
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