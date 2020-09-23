На нападника "Динамо" Соля претендують одразу 6 іспанських клубів, – ЗМІ 10:06, - Читать новость на русском Фран Соль може повернутися в Іспанію / fcdynamo.kiev.ua ЗМІ досі продовжують говорити про можливий трансфер іспанського нападника київського "Динамо" Франа Соля. Цього разу свій інтерес до нападника буцімто проявляють одразу 6 іспанських клубів. Про можливий перехід Соля в Іспанію розповідає видання Diario de Almeria. До слова Артем Кравець перейшов у турецький "Коньяспор" Кого зацікавив Фран Соль: "Альмерія" (Ла Ліга 2),

"Вальядолід" (Ла Ліга),

"Сельта" (Ла Ліга),

"Ельче" (Ла Ліга),

"Еспаньйол" (Ла Ліга 2),

"Жирона" (Ла Ліга 2). За даними видання, київський клуб планує отримати за форварда 3,5 мільйона євро. Водночас портал Transfermarkt оцінює контракт футболіста у 2 мільйони євро. Коротко про Франа Соля: Гравець перебрався в Україну лише взимку 2019 року. Тоді столичний клуб заплатив за нападника 3,5 мільйона євро, які нині й хоче отримати назад.

Невдовзі після переходу форвард отримав травму, що завадила йому до кінця розкритися. За півтора року в "Динамо" він награв 22 матчі, забив 4 голи й віддав 2 гольові передачі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter