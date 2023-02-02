Нао Хибино – Марта Костюк 0:2 (3:6, 6:7)

1 час 45 минут понадобилось украинской теннисистке, чтобы оформить путевку в четвертьфинал. Поединок начался с выигранного гейма от Костюк. На протяжении всего первого сета японка то и делала, что догоняла украинку в счете, пишет 24 канал.

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Так было до восьмого гейма, когда Марта сделала свое преимущество в счете до 3:5, взяв гейм на подаче соперницы.

Уже в девятом гейме Костюк с двумя брейками защитила свою подачу и взяла первую партию. 3:6.

Второй сет снова начался с гейма от украинки, который быстро ликвидировала Хибино. В двух последующих геймах Костюк увеличил свое преимущество до 1:3.

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В течение второго сета Костюк несколько потерял преимущество на корте, чем воспользовалась Хибино. Нао даже в одиннадцатом гейме впервые в матче повела в счете 6:5 и была близка к тому, чтобы сравняться с Костюком по партиям.

Марта вовремя вернулась в игру и взяла двенадцатый гейм с двумя брейками – 6:6. Сет перевели игру в тай-брейк, где теннисистки устроили упорную борьбу. Хибино и Костюк поочередно брали розыгрыши, а ключевым моментом стал пятнадцатый розыгрыш. который взяла украинка 7:8.

В следующем розыгрыше Хибино не смогла защитить свою подачу и поражением закончила поединок 7:9. В итоге по сету 6:7 в пользу Костюка.

Марта Костюк пробилась в четвертьфинал WTA 250 в Хуахине.

К слову. В 1/4 финала Костюк сыграет против победительницы пары Бьянки Ванессы Андрееску (Канада) – Анастасия Захарова (Россия).