Бывшая девушка Беньямина Вербича Альвина Царенко попала под шквал критики со стороны болельщиков Панатинаикоса. Фанаты греческого клуба считают ее виной в нелучших выступлениях вингера.

Достойно внимания Чудом выжили: троих футболистов Хатайспора вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции

Царенко рассказала, что фанаты угрожают расправой ей и ее сыну. Бывшая девушка футболиста призналась, что была готова к такой реакции болельщиков после того, как разошлась с Вербичем.

Фанаты Панатинаикоса угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угрозы всерьез, но лучше перестраховаться. Я знала, что после того, как я выставлю эту сторозию, на меня снова полится волна негатива, но я должна была это сделать, чтобы показать, что это неправильно, – рассказала Царенко.

Бывшая девушка Вербича также рассказала из-за чего еще фанаты угрожают ей. Причина в нелучшей игровой форме футболиста.

Почему фанаты мне угрожают? Им не нравится, что Беньямин сейчас плохо играет. Они думают, что я плохо влияю на его карьеру. Я совершенно с этим не согласна, потому что не имею никакого отношения к Беньямину уже давно. У меня сейчас новые отношения с новым мужчиной. Я хожу на домашние другие греческие команды, и если это кому-то не нравится, то извините – отчитываться я не собираюсь, – рассказала Царенко.

Ранее Альвина Царенко обнародовала угрозу греческого фаната. Он угрожал смертью ей и ее сыну Маю, требуя, чтобы она отдала ребенка Беньямину.



