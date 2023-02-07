Колишня дівчина Беньяміна Вербіча Альвіна Царенко попала під шквал критики зі сторони вболівальників Панатінаікоса. Фанати грецького клубу вважають її виною у ненайкращих виступах вінгера.

Варте уваги Дивом вижили: трьох футболістів Хатайспора витягнули з-під завалів після землетрусу у Туреччині

Царенко розповіла, що фанати погрожують розправою їй та її сину. Колишня дівчина футболіста зізналась, що була готова до такої реакції вболівальників після того, як розійшлась з Вербічом.

Фанати Панатінаїкоса погрожують мені давно. Але зараз вони обіцяють найняти кілера, щоб він убив мене і дитину, тому я вирішила надати цьому розголосу. Хоча я і не сприймаю їхні погрози серйозно, але краще перестрахуватися. Я знала, що після того, як я виставлю цю сторіз, на мене знову полиється хвиля негативу, але я мала це зробити, щоб показати, що це неправильно, – розповіла Царенко.

Колишня дівчина Вербіча також розповіла через що ще фанати погрожують ій. Причина ж у ненайкращій ігровій формі футболіста.

Чому фанати мені погрожують? Їм не подобається, що Беньямін зараз погано грає. Вони думають, що я погано впливаю на його кар'єру. Я абсолютно з цим не згодна, тому що не маю жодного відношення до Беньяміна вже давно. У мене зараз нові стосунки із новим чоловіком. Я ходжу на домашні інші грецькі команди, і якщо це комусь не подобається, то вибачте - звітувати я не збираюся, – розповіла Царенко.

Раніше Альвіна Царенко опублікувала погрозу грецького фаната. Він погрожував смертю їй та її сину Маю, вимагаючи, щоб вона віддала дитину Беньяміну.



