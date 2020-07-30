Володар титулу IBF Теофімо Лопес вже дуже чекає на поєдинок проти українця Василя Ломаченка. Він заявив, що цей бій стане розминкою для Лопеса, але він все одно хоче нокаутувати українця.

Лопес (14-0, 14 КО) розповів у інтерв'ю DAZN про бажання побитись із Ломаченком та чому він відмовився від запропонованого розминочного бою перед зустріччю з власником поясом WBA, WBO, WBC Franchise Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

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Розминка для Лопеса

За його словами, він радий, що не погодився на проміжний бій. Бій із Ломаченком є для нього пріоритетним у цьому році.

Теофімо має намір нокаутувати українця. Він прямо сказав Бобу Арум, що у нього не буде поєдинку для відновлення. Розминкою для Лопеса стане бій з Ломаченко.

У Теофімо велике бажання повернутись на ринг, він дивиться вечори боксу від Top Rank на арені The Bubble, які додають йому мотивації.

Знімати відео і підколювати Ломаченка було круто. Я просто хочу, щоб цей бій відбувся заради вболівальників і заради мене,

– заявив Лопес.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Боксерський поєдинок мав відбутися ще 30-го травня, проте був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Влітку у WBC повідомили, що бій відбудеться у вересні. Проте Боб Арум заявив, що поєдинок перенесуть на жовтень.

На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

Як повідомили The Atheltic джерела, Top Rank 27 липня почала переговори з поєдинку між Ломаченко і Лопесом. Бій, як і повідомлялося, заплановано на 3 жовтня