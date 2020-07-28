Поединок Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом все больше становится реальностью. Промоутерская компания Top Rank начала организацию одного из самых ожидаемых боев 2020 года.

Как сообщает инсайдер The Atheltic Майк Коппинджер, Top Rank приступила к организации боя между Ломаченко и Лопесом.

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Детали боя

Как сообщили The Atheltic источники, Top Rank 27 июля начала переговоры о поединке между Ломаченко и Лопесом.

Бой, как и сообщалось, запланирован на 3 октября. Его покажут на телеканале ESPN или ESPN pay-per-view. Второй вариант предусматривает плату за трансляцию.

Ранее СМИ ставили под сомнение, что поединок состоится 3-го октября. Сообщалось, что Ломаченко и Лопес не подписывали контракт даже на бой, который должен был пройти 30 мая.

Поединок был перенесен из-за карантина, вызванного пандемией.

Что известно о Лопесе? 22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. Как любитель Теофимо провел 170 боев, выиграв 150. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring Лопес "самый перспективный боксер" 2018. В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57-60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.

На кону боя Ломаченко – Лопес будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.