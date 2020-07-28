Бою быть: стартовала организация поединка Ломаченко с Лопесом – детали
Поединок Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом все больше становится реальностью. Промоутерская компания Top Rank начала организацию одного из самых ожидаемых боев 2020 года.
Как сообщает инсайдер The Atheltic Майк Коппинджер, Top Rank приступила к организации боя между Ломаченко и Лопесом.
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Детали боя
Как сообщили The Atheltic источники, Top Rank 27 июля начала переговоры о поединке между Ломаченко и Лопесом.
Бой, как и сообщалось, запланирован на 3 октября. Его покажут на телеканале ESPN или ESPN pay-per-view. Второй вариант предусматривает плату за трансляцию.
Ранее СМИ ставили под сомнение, что поединок состоится 3-го октября. Сообщалось, что Ломаченко и Лопес не подписывали контракт даже на бой, который должен был пройти 30 мая.
Поединок был перенесен из-за карантина, вызванного пандемией.