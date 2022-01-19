Одна из сестер может не поехать в Пекин

Чемпионат Европы в немецком Арбере будет проходить накануне старта Олимпиады-2022. Честь Украины будут защищать по семь биатлонистов в женских и мужских гонках.

Интересно узнать Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022

Преимущественно все тренеры из разных стран мира включили в свои команды тех биатлонистов, которые не отобрались в олимпийскую сборную.

В составе женской сине-желтой команды неожиданно было увидеть Виту Семеренко. Похоже, одна из сестер может не поехать в Пекин.

Вниманию. Чемпионат Европы в Арбере пройдет с 26 по 30 января. Пекин будет принимать Олимпийские игры с 4 по 20 февраля.

Состав Украины на чемпионат Европы

Женщины : Ольга Абрамова, Вита Семеренко , Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко

: Ольга Абрамова, , Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко Мужчины: Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень, Тарас Лесюк

Как видим, женская команда пока не в полном составе. Одна из биатлонисток присоединится в Арбере после завершения олимпийского отбора.

Отметим, что Валентина Семеренко уже гарантировала себе место в олимпийской команде Украины.