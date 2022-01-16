Санитра: Тищенко поедет пятым

Еще раньше наставник мужской команды Юрай Санитра уверял, что в Пекин поедут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Однако тренер сомневался в пятом участнике.

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Перед гонкой преследования в немецком Рупольдинге тренер заявил, что на Играх выступит и Артем Тищенко.

Тищенко поедет пятым. Четверка известна, там нет никаких вариантов, поэтому таким составом будем ехать. Разве что, если что-то произойдет, замена будет по ходу. До 1 февраля еще можно производить замену в случае болезни,

– сказал Санитра.

Для Тищенко Олимпиада-2022 станет второй в карьере.

В 2018 году он выступал в Пхенчхане и показал один из лучших результатов Украины: 29-е место в индивидуальной гонке.

К слову. Именно Тищенко стал одним из авторов медали Украины на этапе Кубка мира. В смешанной эстафете он вместе с Дарьей Блашко получил "бронзу".

Однако в индивидуальных гонках у биатлониста не слишком утешительные результаты. Лучший его результат в этом сезоне – 45-е место в гонке преследования на третьем этапе в Хохфильцене.