Велепец: Валентина уже отобралась на Олимпиаду

Семеренко отобралась в гонку преследования в немецком Рупольдинге. Однако на старт украинка так и не вышла.

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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец успокоил болельщиков перед началом персьюта. Заверив, что отсутствие Валентины связано с подготовкой к Олимпийским играм.

По словам наставника, сейчас Семеренко надо отдохнуть, ведь уже 17 января биатлонисты отправятся на высоту – в итальянский Антхольц.

17 января мы поднимаемся на высоту. И еще один такой стресс – и она бы дальше отдыхала на высоте. Посмотрим, будет ли бежать в Антхольце она индивидуальную гонку или только эстафету. Она уже отобралась на Олимпиаду, поэтому сейчас надо спокойно работать,

– отметил Велепец.

Кто еще поедет на Олимпиаду-2022

Ранее наставник женской команды уверял, что в Пекине точно будут выступать Юлия Джима и Елена Билосюк.

Остаются еще два вакантных места в команде, поскольку Украина имеет возможность заявить на Олимпиаду-2022 пятерых биатлонисток. На последние два места претендуют три биатлонистки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко.

К слову. Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.