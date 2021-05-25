Новая россиянка в украинском биатлоне

Сборная Украины начала тренировочный сбор в Сянках. Видео с тренировки опубликовал в соцсети президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Глава коротко прокомментировал пост: "Начались трудовые будни".

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В ролике можно разглядеть незнакомую украинским болельщикам блондинку. По данным журналистки Светланы Кропиной, это российская биатлонистка Дарья Сидорова.

О потенциальном переходе россиянки в украинскую сборную подтвердил и тренер Тюменской области Максим Кугаевский. Именно за этот край выступала спортсменка. По его словам для российских СМИ, переход Сидоровой станет серьезным ударом по биатлону России. Украинская сторона активно переманивает талантливую биатлонистку в свою команду.

История с переходом Дарьи Сидоровой в Украину длится уже целый год. Мы сделали все возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень настойчивы и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьезная потеря для российского биатлона,

– рассказал Кугаевский.

Сейчас Сидоровой 21 год. В сезоне-2019/2020 выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат – 13 позиция в спринте.

Видео тренировки сборной Украины