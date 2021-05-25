Нова росіянка в українському біатлоні

Збірна України розпочала тренувальний збір у Сянках. Відео з тренування опублікував у соцмережі президент Федерації біатлону України Володимиром Бринзак. Очільник коротко прокоментував пост: "Розпочались трудові будні".

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У ролику можна розгледіти незнайому для українських вболівальників блондинку. За даними журналістки Світлани Кропіної, це російська біатлоністка Дар'я Сидорова.

Про потенційний перехід росіянки в українську збірну підтвердив і тренер Тюменської області Максим Кугаєвський. Саме за цей край виступала спортсменка. За його словами для російських ЗМІ, перехід Сидорової стане серйозним ударом по біатлону Росії. Українська сторона активно переманює талановиту біатлоністку у свою команду.

Історія з переходом Дар'ї Сидорової в Україну триває вже цілий рік. Ми зробили все можливе, щоб ця дуже талановита спортсменка залишилася в Росії. Але наші українські колеги були дуже наполегливі й щедрі в роздачі обіцянок. Дуже шкода! Це серйозна втрата для російського біатлону,

– розповів Кугаєвський.

Зараз Сидоровій 21 рік. У сезоні-2019/2020 виступала за збірну Росії на юніорському Кубку IBU. Її найкращий результат – 13 позиція у спринті.

Відео тренування збірної України