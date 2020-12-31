Лідер Барселони Ліонель Мессі несподівано придбав квартиру у Маямі, куди його активно сватають у клуб Девіда Бекхема. Помешкання обійшлось аргентинцю у 8 мільйонів євро.

Ліонель Мессі заявляв, що хотів би спробувати свої сили у МЛС. Тепер після цих слів він купив квартиру поблизу Флориди. Можливо, це натяк на трансфер зіркового каталонця у місцевий клуб, співвласником якого є легенда футболу Девід Бекхем, повідомляє The Sun.

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Фантастичне придбання Лео

Розкішні апартаменти обійшлись футболісту у кругленьку суму – 8 мільйонів євро. Квартиру Лео купив у будівлі Porsche Design Tower, яка була побудована у 2017 році.

Особливість хмарочоса є те, що всередині будівлі є ліфт для автомобілів, який дозволяє паркувати машини на тому ж поверсі, де живе власник квартири.

Контракт Мессі з Барселоною впливає влітку 2021-го року. Наразі форвард не визначився, де продовжить свою кар'єру. Вже у січні нападник зможе укладати попередній контракт з будь-яким клубом. Найбільше розголосу було навколо трансферу Лео у МанСіті чи ПСЖ. До слова, в останньому грає його експартнер по команді Неймар.

Суарес вслід за Мессі теж може поповнити склад "галактікос". Однак обидва футболісти перейдуть у МЛС не раніше літа 2022-го року. Гравці виступали пліч-о-пліч у Барселоні у період з 2014/20 роки.

У цьому сезоні в клубі з Каталонії Мессі провів на полі 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких 10 разів засмучував голкіперів суперників та ще 5 разів асистував партнерам по команді.

Суарес ж зіграв 14 матчів за Атлетіко, яке лідирує у сезоні-2020/21. У активі уругвайського форварда 7 результативних ударів та одна гольова передача. Контракт Луїса з іспанцями розрахований до літа 2022-го року.







Апартаменти Ліонеля Мессі / Фото: The Sun