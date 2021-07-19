Проблемы со здоровьем
17 июля Аталанта провела спарринг против Альбино Гандино. В поединке команда Джана Пьеро Гасперини поиздевались над соперником, наколотив в его ворота аж 13 голов. В итоге – 13:0 "сухая" победа.
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После поединка футболисты вновь приступили к тренировкам. Сразу несколько игроков бергамовцев занимались индивидуально, среди них был и украинец Виктор Коваленко. Защитник Ханс Хатебур, полузащитник Коваленко и нападающий Сам Ламмерс тренировались отдельно от общей группы.
Коваленко сватают в другой клуб
Виктор имеет все шансы начать новый сезон в новой команде. В Аталанте недовольны трансфером и адаптацией украинца. Поэтому футболист может поехать в аренду в другой клуб за игровой практикой.
Руководство Аталанты готово платить зарплату полузащитнику в аренде. Эмполи – главный претендент на игрока сборной Украины.