У нас остаются шансы исправить ситуацию
Зинченко и Малиновский согласились, что в футболе от любви до ненависти всего один шаг.
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Нам не впервые привыкать к такой критике, которую мы заслужили. Я могу сказать, что в футболе за сколько лет я играю, могу видеть, что так оно и есть – от любви до ненависти один шаг и в футболе все быстро меняется. Мы не оправдали ожидания многих, в том числе свои. Но у нас остаются шансы исправить эту ситуацию, выйти в плей-офф и реабилитироваться перед болельщиками,
– сказал Зинченко.
Руслан Малиновский убежден, что Украина не продемонстрировала весь свой потенциал. По словам футболиста, команда могла сыграть гораздо лучше.
Я считаю, что в футболе всегда так. После каких-то удачных матчей идут неудачные результаты или игра. Это нормально со стороны болельщиков. Мы хотели сыграть иначе. Возможно, в этих матчах мы не показали свой лучший футбол. Я уверен, что эта команда может делать больше. В этих трех матчах мы могли сыграть гораздо сильнее,
– отметил Руслан.
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Украина завершила выступление на групповом этапе
- Сборная Украины 21 июня сыграла последний матч на групповом этапе Евро-2020. В третьем туре группы С наши футболисты уступили Австрии (1:0) и не смогли гарантировать себе выход в плей-офф.
- Благодаря победе над Северной Македонией (2:1) Украина набрала три очка. В первом матче на Евро-2020 "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2).
- Сборная Украины несмотря на поражение Австрии сохраняет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала с победителем группы E или F. Для этого нужно, чтобы Украина была среди четырех лучших команд, занявших третье место в группе.