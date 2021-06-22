У нас остаются шансы исправить ситуацию

Зинченко и Малиновский согласились, что в футболе от любви до ненависти всего один шаг.

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Нам не впервые привыкать к такой критике, которую мы заслужили. Я могу сказать, что в футболе за сколько лет я играю, могу видеть, что так оно и есть – от любви до ненависти один шаг и в футболе все быстро меняется. Мы не оправдали ожидания многих, в том числе свои. Но у нас остаются шансы исправить эту ситуацию, выйти в плей-офф и реабилитироваться перед болельщиками,

– сказал Зинченко.

Руслан Малиновский убежден, что Украина не продемонстрировала весь свой потенциал. По словам футболиста, команда могла сыграть гораздо лучше.

Я считаю, что в футболе всегда так. После каких-то удачных матчей идут неудачные результаты или игра. Это нормально со стороны болельщиков. Мы хотели сыграть иначе. Возможно, в этих матчах мы не показали свой лучший футбол. Я уверен, что эта команда может делать больше. В этих трех матчах мы могли сыграть гораздо сильнее,

– отметил Руслан.

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