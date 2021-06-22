У нас залишаються шанси виправити ситуацію

Зінченко та Маліновський погодилися, що у футболі від любові до ненависті всього один крок.

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Нам не вперше звикати до такої критики, яку ми заслужили. Я можу сказати, що у футболі за скільки років я граю, можу бачити, що так воно і є – від любові до ненависті один крок й у футболі все швидко змінюється. Ми не виправдали очікування багатьох, в тому числі свої. Але у нас залишаються шанси виправити цю ситуацію, вийти у плей-офф і реабілітуватися перед вболівальниками,

– сказав Зінченко.

Руслан Маліновський переконаний, що Україна не продемонструвала весь свій потенціал. За словами футболіста, команда могла зіграти набагато краще.

Я вважаю, що у футболі завжди так. Після якихось вдалих матчів йдуть невдалі результати чи гра. Це нормально зі сторони вболівальників. Ми хотіли зіграти інакше. Можливо, у цих матчах ми не продемонстрували свій найкращий футбол. Я впевнений, що ця команда може робити більше. У цих трьох матчах ми могли зіграти набагато сильніше,

– зазначив Руслан.

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