Нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть поединок с шотландцами, – Мудрик

Сборная Украины по футболу уже 21 сентября сыграет первый из трех матчей в Лиге наций в сентябре. Полузащитник команды Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями перед этими играми.

Михаил Мудрик за сборную Украины сыграл пять официальных матчей. Два из них были в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 года. Еще три матча – в Лиге наций. И если первые два матча игрок выходил на замену, то дальше уже был в стартовом составе "сине-желтых". Хотя отличиться забитым голом за главную команду ему пока не удалось.

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Поправить эту ситуацию Мудрик сможет уже в ближайшем матче против сборной Шотландии. Команды сыграют между собой в Глазго 21 сентября. Перед этим сборная Украины собралась вместе в Польше для подготовки к игре.

"Я считаю, что мы провели очень хорошую работу. Было два дня высоких нагрузок. Я думаю, что ребята находятся в кондициях. Мы хорошо готовимся к матчу с Шотландией. На тренировках вспоминаем наши связки, которые у нас уже были. Для этого нам нужны были два-три занятия", – рассказал Михаил Мудрик.

Стоит отметить, что официальный дебют Мудрика за сборную Украины состоялся именно в матче против Шотландии 1 июня в Глазго. Это было в рамках отбора на ЧМ-2022. Теперь же матч на "Хэмпден парке" состоится в рамках Лиги наций. А 27 сентября Украина проведет "домашний" матч против Шотландии. Эта игра состоится в Кракове. Между этими двумя поединками будет матч против Армении 24 сентября в Ереване.

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"Каждая игра – вызов. Нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть поединок с шотландцами. Нужно порадовать украинцев. Ребята поддерживают друг друга. Когда в команде коллектив является одним целым, ее очень сложно победить на поле, даже если класс соперника выше", – считает Михаил Мудрик.