Михайло Мудрик за збірну України зіграв п'ять офіційних матчів. Два з них було у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2022. Ще три матчі – у Лізі націй. І якщо перші два матчі гравець виходив на заміну, то далі вже він був у стартовому складі "синьо-жовтих". Хоча відзначитися забитим голом за головну команду йому поки не вдалося.

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Виправити цю ситуацію Мудрик зможе вже у найближчому матчі проти збірної Шотландії. Команди зіграють між собою у Глазго 21 вересня. Перед цим збірна України зібралася разом у Польщі для підготовки до гри.

"Я вважаю, що ми провели дуже хорошу роботу. Було два дні високих навантажень. Я гадаю, що хлопці перебувають у кондиціях. Ми добре готуємося до матчу із Шотландією. На тренуваннях пригадуємо наші зв’язки, які в нас уже були. Для цього нам потрібні були два-три заняття", – розповів Михайло Мудрик.

Варто відзначити, шо офіційний дебют Мудрика за збірну України відбувся саме в матчі проти Шотландії 1 червня в Глазго. Це було в рамках відбору на ЧС-2022. Тепер же матч на "Хемпден парк" відбудеться в рамках Ліги націй. А 27 вересня Україна проведе "домашній" матчі проти Шотландії. Ця гра відбудеться в Кракові. Між цими двома поєдинками буде матч проти Вірменії 24 вересня в Єревані.

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"Кожна гра – виклик. Нам не треба нагадувати, що вся Україна дивитиметься поєдинок із шотландцями. Потрібно порадувати українців. Хлопці підтримують один одного. Коли в команді колектив є одним цілим, її дуже складно перемогти на полі, навіть якщо клас суперника вищий", – вважає Михайло Мудрик.