Цимбал: много времени ты не можешь видеться с родными

Богдан рассказал, что самое сложное было в сезоне-2020/2021, когда никто из украинских биатлонистов не наведывался домой. Кроме того, из-за карантинных ограничений родным биатлонистов было сложно приехать на соревнования.

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В этом году несколько проще с этим, но много времени ты не можешь видеться с родными, потому что у тебя этапы. Надо постоянно тренироваться, а дома нет снега. Конечно, нужна какая-то разгрузка, чтобы абстрагироваться от спорта хотя бы на 3 дня и побыть с семьей,

– сказал Богдан.

Цимбал добавил, что в течение сезона биатлонистам не хватает родных.

"Родные есть родные, они всегда тебя поддерживают. И когда семья близко, тебя это успокаивает и расслабляет. Этого нам и не хватает в сезоне, этой маленькой нотки счастья. Их присутствие мотивирует улучшать результат", – отметил биатлонист.

В сезоне-2021/2022 Богдан Цимбал принял участие в шести гонках на трех этапах Кубка мира.

Личный лучший результат 24-летнего Богдана в этом сезоне – 52 место в спринте и индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Также Богдан выступил в двух эстафетах, в которых украинская сборная финишировала на 5 и 7 местах.

Полное интервью Богдана Цимбала читайте на сайте 24 канала по ссылке.