Цимбал: Багато часу ти не можеш бачитися з рідними

Богдан розповів, що найскладніше було у сезоні-2020/2021, коли ніхто з українських біатлоністів не навідувався додому. Окрім того, через карантинні обмеження рідним біатлоністів було складно приїхати на змагання.

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В цьому році дещо простіше з цим, але багато часу ти не можеш бачитися з рідними, тому що у тебе етапи. Треба постійно тренуватися, а вдома немає снігу. Звісно, що потрібне якесь розвантаження, щоб абстрагуватися від спорту хоча б на 3 дні та побути з родиною,

– сказав Богдан.

Цимбал додав, що протягом сезону біатлоністам бракує рідних.

"Рідні є рідні, вони завжди тебе підтримують. І коли сім'я близько, тебе це заспокоює та розслабляє. Цього нам і не вистачає в сезоні, цієї маленької нотки щастя. Їхня присутність мотивує покращувати результат", – зазначив біатлоніст.

У сезоні-2021/2022 Богдан Цимбал взяв участь у шести гонках на трьох етапах Кубка світу.

Найкращий особистий результат 24-річного Богдана в цьому сезоні – 52 місце в спринті та індивідуальній гонці в Естерсунді.

Також Богдан виступив у двох естафетах, в яких українська збірна фінішувала на 5 та 7 місцях.

Повне інтерв'ю Богдана Цимбала читайте на сайті 24 каналу за посиланням.