Черная серия прервалась

Подопечные Александра Петракова оторвались от соперников благодаря победе над финнами. Победный результат в игре Украины принесли голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Снова дуэт "ЯЯ" вырвал для команды победу – 1:2.

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Этой победой "сине-желтые" прервали серию без побед на выезде, которая продолжалась с сентября 2019 года. Последний раз украинцы получали успех на чужом поле еще 7 сентября 2019 года в игре против Литвы. И встреча отбора чемпионата Европы завершилась разгромной победой Украины со счетом 0:3.

К слову, более длительная безвыигрышная гостевая серия у украинцев была лишь однажды – с 2001 года до 2004-й год.

Последний "сухой" матч на чужих полях команда провела два года назад как раз в поединке с Литвой.

После шести отборочных матчей Украина с 8 очками идет второй в группе "D". "Сине-желтым" удалось опустить финнов на 4 место. Теперь ближайший конкурент украинцев это Босния и Герцеговина, которая с 6 пунктами занимает третью позицию.

Единоличный лидер группы Франция – 12 баллов.

Следующий матч Украина сыграет 12 октября в городе Льва. Футболисты Петракова на "Арене Львов" примут Боснию и Герцеговину.