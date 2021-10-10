Чорна серія перервалась

Підопічні Олександра Петракова відірвались від суперників завдяки перемозі над фінами. Переможний результат у грі Україні принесли голи Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука. Знову дует "ЯЯ" вирвав для команди звитягу – 1:2.

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Цією звитягою "синьо-жовті" перервали серію без перемог на виїзді, яка тривала з вересня 2019 року. Востаннє українці здобували успіх на чужому полі ще 7 вересня 2019 у грі проти Литви. Та зустріч відбору чемпіонату Європи завершилась розгромною звитягою України з рахунком 0:3.

До слова, більш тривалу безвиграшну гостьову серію українці мали лише одного разу – з 2001 року до 2004-го.

Останній "сухий" матч на чужих полях команда провела два роки тому якраз у поєдинку з Литвою.

Після шести відбіркових матчів Україна із 8 очками йде другою у групі "D". "Синьо-жовтим" вдалось опустити фінів на 4 місце. Тепер найближчим конкурентом українців є Боснія і Герцеговина, яка з 6 пунктами посідає 3-ю позицію.

Одноосібним лідером групи є Франція – 12 балів.

Наступний матч Україна зіграє 12 жовтня у місті Лева. Футболісти Петракова на "Арені Львів" приймуть Боснію і Герцеговину.