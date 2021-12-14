Накинули ремень на шею: одноклубника Яремчука жестоко ограбили в Португалии
14 декабря 2021 , 07:52Читати новину українською
Источник:CNN Portugal
Защитник Бенфики Николас Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме. Четверо неизвестных избили футболиста, накинули ему на шею ремень и заставили открыть входную дверь, после чего забрали часы и деньги.
Инцидент произошел после того, как аргентинец приехал домой после игры с Фамаликаном. В момент ограбления в доме находились жена и ребенок Отаменди. Они не пострадали. Сам игрок также не получил физических повреждений.
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Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию и дело уже расследуют.
Отаменди и Бенфика
- 33-летний аргентинец в этом сезоне провел 22 матча за клуб и сделал одну результативную передачу.
- Упомянутый матч Бенфика выиграла со счетом 4:1 и сейчас идет на 3 месте в таблице, отставая от лидеров Порту и Спортинга на 4 очка.