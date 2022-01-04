Наказание за скандальное интервью: Челси оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку в интервью подверг критике наставника Челси и заявил о намерениях вернуться в Интер. Теперь форварду грозит наказание.

Наказание в виде штрафа

Лондонский Челси может оштрафовать нападающего за скандальное интервью. В издании говорится, что футболист должен заплатить штраф в сумме 600 тысяч евро.

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Бельгиец не попал в заявку на первый матч в 2022 году против Ливерпуля. В СМИ заявили, что причиной такого решения является недавнее интервью Лукаку, где он рассказал журналистам, что очень недоволен своим положением в лондонском клубе.

Тренер Челси Томас Тухель выразил свое возмущение по поводу слов форварда. Он подчеркнул, что Лукаку не стоило публично выражать свое недовольство.

Наставник "аристократов" рассказал, почему бельгийский футболист не сыграл против Ливерпуля.

Тухеля поддержали и игроки Челси. Футболисты подчеркнули, что не понимают решения Ромела.

В СМИ отмечают, что Лукаку лично поговорил с тренером и принес свои извинения.

Летом 2021 года Лукаку перешел в Челси из Интера за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "аристократов" и забил 7 голов.