Наказан за допинг игрок "Динамо" рассказал, рассчитывает ли на него Луческу
С начала этой недели нападающий "Динамо" Артем Беседин возобновил тренировки после годовой дисквалификации. В феврале УЕФА наказал игрока за употребление допинга.
В интервью клубному сайту Артем Беседин признался, что у него был разговор с Мирчей Луческу. По словам футболиста, коуч рассчитывает на него в будущем.
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"Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм", – сказал Артем Беседин.
Я разговаривал с Луческу. Мирча мне дал понять, что он меня ждет в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего часа.
Что известно о допинге Беседина?
В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил
– запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.
Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.