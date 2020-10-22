С начала этой недели нападающий "Динамо" Артем Беседин возобновил тренировки после годовой дисквалификации. В феврале УЕФА наказал игрока за употребление допинга.

В интервью клубному сайту Артем Беседин признался, что у него был разговор с Мирчей Луческу. По словам футболиста, коуч рассчитывает на него в будущем.

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"Тренироваться начал с этого понедельника. Все хорошо. Наконец тренируюсь с командой. До этого я работал индивидуально, с Виталием Мандзюком, практически каждый день. Мы хорошо подготовились, сделали практически все возможное, чтобы я подошел к возвращению в футбол в неплохом состоянии. Но, конечно, тренировки с командой – это совсем другое, когда работаешь с партнерами, чувствуешь совсем другой ритм", – сказал Артем Беседин.

Я разговаривал с Луческу. Мирча мне дал понять, что он меня ждет в команде, рассчитывает на меня. Для меня это самое главное, мне этих слов вполне достаточно. Мне остается только работать, становиться лучше и ждать своего часа.

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил

– запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.