З початку цього тижня нападник "Динамо" Артем Бєсєдін відновив тренування після річної дискваліфікації. У лютому УЄФА покарав гравця за вживання допінгу.

В інтерв'ю клубному сайту Артем Бєсєдін зізнався, що у нього була розмова з Мірчею Луческу. За словами футболіста, коуч розраховує на нього в майбутньому.

Дивіться також: Бєсєдін повернувся до тренувань з "Динамо" після допінг-скандалу: фото

"Тренуватися почав з цього понеділка. Все добре. Нарешті тренуюся з командою. До цього я працював індивідуально, з Віталієм Мандзюком, практично кожен день. Ми добре підготувалися, зробили практично все можливе, щоб я підійшов до повернення в футбол у непоганому стані. Але, звичайно, тренування з командою – це зовсім інше, коли працюєш з партнерами, відчуваєш зовсім інший ритм", – сказав Артем Бесєдін.

Я розмовляв з Луческу. Мірча мені дав зрозуміти, що він мене чекає в команді, розраховує на мене. Для мене це найголовніше, мені цих слів цілком достатньо. Мені залишається тільки працювати, ставати краще і чекати свого часу.

Що відомо про допінг Бєсєдіна?

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.