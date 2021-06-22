Ломаченко отметил соперника

Украинский боксер поделился ожиданиями накануне боя против Масайоши Накатани. Василий Ломаченко высоко оценил уровень бокса соперника из Японии и его сильные стороны.

Вот так Чемпионские раунды были за мной, – Ломаченко был уверен, что побьет Лопеса одной рукой

Команда украинца готовилась по плану, поэтому соперник не должен удивить Ломаченко на ринге. Этот бой станет первым для украинского боксера после поражения от Теофимо Лопеса, которое датируется октябрем 2020 года. Интересно, что в пассиве обоих бойцов есть фиаско от американца.

Перед поединком Ломаченко отметил, что бой против японца не будет похож на прошлые. Специально под этого соперника команда украинца изменила систему тренировок Василия.

По моему мнению, Накатани – очень хороший, топовый боксер. У Накатани мощь, чувство дистанции, защита. Я понимаю это и готовлюсь к этому. Я готовился к его плану на бой. Это нелегко, и ты всегда должен оставаться сосредоточенным,

– сказал Ломаченко.