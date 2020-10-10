Российский "Тамбов" расторг контракт с украинским полузащитником Виталием Балашовым. Воспитанник "Черноморца" отправился "за поребрик" лишь в августе этого года.

О расторжении контракта с Виталием Балашовым российский "Тамбов" официально сообщил 9 октября.

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Украинский вингер провел в российском клубе лишь 6 матчей в чемпионате и еще один в Кубке России. Впрочем никакими результативными действиями не отметился. Одновременно с ним клуб покинул арендованный защитник Александр Головня.

Коллектив футбольного клуба "Тамбов" благодарит игроков за сотрудничество и желает им успешного продолжения спортивной карьеры,

– отметили в российском клубе.

Коротко о Виталии Балашове: