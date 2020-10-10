Наигрался: украинец покинул российский клуб через два месяца после перехода
Российский "Тамбов" расторг контракт с украинским полузащитником Виталием Балашовым. Воспитанник "Черноморца" отправился "за поребрик" лишь в августе этого года.
О расторжении контракта с Виталием Балашовым российский "Тамбов" официально сообщил 9 октября.
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Украинский вингер провел в российском клубе лишь 6 матчей в чемпионате и еще один в Кубке России. Впрочем никакими результативными действиями не отметился. Одновременно с ним клуб покинул арендованный защитник Александр Головня.
Коллектив футбольного клуба "Тамбов" благодарит игроков за сотрудничество и желает им успешного продолжения спортивной карьеры,
– отметили в российском клубе.
Коротко о Виталии Балашове:
- Это 29-летний воспитанник одесского "Черноморца". Когда-то считавшийся довольно перспективным вингером в докризисном украинском футболе. За родной клуб в чемпионате Украины сыграл 98 матчей, в которых забил 12 мячей.
- В 2016 году покинул "Черноморец" и отправился за границу. Постоянно менял клубы – краковская "Висла", молдавский "Милсами" и белорусский "Ислочь" – пока не оказался в донецком "Олимпике".
- За донецкий клуб сыграл два сезона – 49 матчей и 5 голов в чемпионате. 3 октября 2020 года "Тамбов" официально сообщил о подписании Виталия Балашова.