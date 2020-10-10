Російський "Тамбов" розірвав контракт з українським півзахисником Віталієм Балашовим. Вихованець "Чорноморця" відправився "за порєбрік" лише в серпні цього року.

Про розірвання контракта з Віталієм Балашовим російський "Тамбов" офіційно повідомив 9 жовтня.

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Український вінгер провів у російському клубі лише 6 матчів у чемпіонаті й ще один у кубку Росії. Втім жодними результативними діями не відзначився. Одночасно з ним клуб покинув орендований захисник Олександр Головня.

Колектив футбольного клубу "Тамбов" дякує гравцям за співпрацю і бажає їм успішного продовження спортивної кар'єри,

– наголосили в російському клубі.

Коротко про Віталія Балашова: