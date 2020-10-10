Награвся: українець покинув російський клуб через два місяці після переходу
Російський "Тамбов" розірвав контракт з українським півзахисником Віталієм Балашовим. Вихованець "Чорноморця" відправився "за порєбрік" лише в серпні цього року.
Про розірвання контракта з Віталієм Балашовим російський "Тамбов" офіційно повідомив 9 жовтня.
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Український вінгер провів у російському клубі лише 6 матчів у чемпіонаті й ще один у кубку Росії. Втім жодними результативними діями не відзначився. Одночасно з ним клуб покинув орендований захисник Олександр Головня.
Колектив футбольного клубу "Тамбов" дякує гравцям за співпрацю і бажає їм успішного продовження спортивної кар'єри,
– наголосили в російському клубі.
Коротко про Віталія Балашова:
- Це 29-річний вихованець одеського "Чорноморця". Колись вважався доволі перспективним вінгером у докризовому українському футболі. За рідний клуб у чемпіонаті України відіграв 98 матчів, у яких забив 12 м'ячів.
- У 2016 році покинув "Чорноморець" і подався за кордон. Постійно змінював клуби – краківська "Вісла", молдовський "Мілсамі" й білоруський "Іслоч" – поки не опинився в донецькому "Олімпіку".
- За донецький клуб відіграв два сезони – 49 матчів і 5 голів у чемпіонаті. 3 жовтня 2020 року "Тамбов" офіційно повідомив про підписання Віталія Балашова.