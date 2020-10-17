В Нагорном Карабахе погиб 18-летний футболист "Локомотива" Сарян
Полузащитник ереванского "Локомотива" Эрик Сарян погиб на фронте в Нагорном Карабахе. Юному футболисту было всего 18 лет.
Футбольный клуб "Локомотив" в субботу, 17 октября, сообщил о трагической гибели Саряна.
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Печальные новости. Эрик Сарян героически погиб в ожесточенных боях на армяно-азербайджанской границе. Футбольный клуб "Локомотив" разделяет тяжелое горе и выражает поддержку семье и близким Эрика Саряна. Мы победим,
– написала пресс-служба клуба.
Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко
- Боевые действия здесь продолжаются уже в течение нескольких недель на разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.
- Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана – в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.
- В итоге, в Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.
- Впоследствии Армения и Азербайджан договорились о перемирии. Огонь должны были прекратить в 12:00 10 октября. Однако тишина длилась всего несколько часов, и государства вновь возобновили боевые действия.
- ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Зато Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".
- Нагорный Карабах – регион, населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.
- Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.
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