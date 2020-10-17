У Нагірному Карабасі загинув 18-річний футболіст "Локомотива" Сарян
Півзахисник єреванського "Локомотива" Ерік Сарян загинув на фронті в Нагірному Карабасі. Юному футболісту було лише 18 років.
Футбольний клуб "Локомотив" в суботу, 17 жовтня, повідомив про трагічну загибель Саряна.
Дивіться також: Дворазовий чемпіон Європи Арутюнян загинув на війні в Нагірному Карабасі
Сумні новини. Ерік Сарян героїчно загинув в запеклих боях на вірмено-азербайджанському кордоні. Футбольний клуб "Локомотив" розділяє важке горе і висловлює підтримку сім'ї і близьким Еріка Саряна. Ми переможемо,
– написала пресслужба клубу.
Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- У підсумку, в Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.
Вибір редакції