Многократный чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян умер во время военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на странице государственной федерации пауэрлифтинга в фейсбуке, спортсмен погиб во время ожесточенных боев в Арцахе. В организации выразили соболезнования родным и близким Арутюняна.

Смотрите также: Азербайджан просит Украину не впускать этнических армян воевать в Карабах

"Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Арутюняна. Покойся с миром, герой", – говорится в сообщении организации.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Из-за Нагорного Карабаха Азербайджан и Армения конфликтуют уже в течение тридцати лет. Активные боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года.

По предварительной информации, есть потери не только среди военных, но и гражданского населения. Международное сообщество призвало стороны прекратить противостояние.