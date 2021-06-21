Главная угроза для украинцев
Лидер украинской сборной в ожидании важной игры против австрийцев на чемпионате Европы-2020. Именно в этом матче решится, кто выйдет в плей-офф турнира.
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Наибольшей угрозой для украинцев является главная звезда в составе соперника Давид Алаба. Хотя футболист играет на позиции защитника, но создает немало проблем другим командам. По мнению Зинченко, Австрия – это очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в немецкой Бундеслиге. Очень много хороших, топовых игроков. У них в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который пытается вести игру. Именно ему надо уделить особое внимание.
Я думаю, что в атаке и обороне нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все, что создаем. Нужно еще больше создавать опасности у чужих ворот, добавить надежности в обороне,
– сказал футболист сборной Украины.
- Решающий матч Украина – Австрия состоится 21 июня. Стартовый свисток турецкого арбитра прозвучит в 19:00.
- Обе сборные борются за выход в следующий раунд чемпионата Европы. В активе Украины и Австрии по 3 очка. Но украинская команда в группе находится выше австрийцев. Подопечных Андрея Шевченко устраивает даже мировое, но футболисты из Украины решительно настроены на победу.