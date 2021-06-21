Главная угроза для украинцев

Лидер украинской сборной в ожидании важной игры против австрийцев на чемпионате Европы-2020. Именно в этом матче решится, кто выйдет в плей-офф турнира.

Примечательно В шаге от плей-офф: анонс решающего матча Евро-2020 Украина – Австрия

Наибольшей угрозой для украинцев является главная звезда в составе соперника Давид Алаба. Хотя футболист играет на позиции защитника, но создает немало проблем другим командам. По мнению Зинченко, Австрия – это очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в немецкой Бундеслиге. Очень много хороших, топовых игроков. У них в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который пытается вести игру. Именно ему надо уделить особое внимание.

Я думаю, что в атаке и обороне нам есть к чему стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все, что создаем. Нужно еще больше создавать опасности у чужих ворот, добавить надежности в обороне,

– сказал футболист сборной Украины.