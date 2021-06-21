Головна загроза для українців

Лідер української збірної в очікуванні від важливої гри проти австрійців на чемпіонаті Європи-2020. Саме у цьому матчі вирішиться, хто вийде у плей-офф турніру.

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Найбільшою загрозою для українців є головна зірка у складі суперника Давид Алаба. Хоча футболіст грає на позиції захисника, але створює чимало проблем іншим командам. За думку Зінченка, Австрія – це дуже збалансована команда. Практично усі футболісти грають у німецькій Бундеслізі. Дуже багато хороших, топових гравців. У них в кожній лінії є свій лідер. Варто відзначити Давида Алабу, який намагається вести гру. Саме йому треба приділити особливу увагу.

Я думаю, що в атаці та обороні нам є до чого прагнути і в чому додавати. Ми забиваємо практично все, що створюємо. Потрібно ще більше створювати небезпеки біля чужих воріт, додати надійності в обороні,

– сказав футболіст збірної України.