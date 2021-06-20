Ожидания перед решающим матчем

Илья Забарный стал стабильным игроком обороны украинской сборной. Футболист рассказал о будущем сопернике на Евро-2020.

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Защитник не ждет легкого поединка против Австрии. Следующий соперник команды Андрея Шевченко имеет хороший подбор исполнителей. Это противостояние будет решающим для обеих сборных, поэтому никто никому уступать не будет.

Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Конечно, пытаться создавать и реализовать моменты впереди,

– сказал Забарный.

Настрой только на победу

Интересно, что для выхода в плей-офф Украине будет достаточно сыграть вничью. Однако футболист заверил, что команда не будет выходить с настроем о ничьей. Конечно, этот факт добавляет спокойствия нашим игрокам.

Если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем бороться за эти три очка кровью,

– ответил защитник.