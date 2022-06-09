Попов: Я бы не сказал, что эта игра менее важна
Центральный защитник не стал комментировать игру команды, но отметил, что сборная впервые собралась в составе на футбольном поле. Денис Попов признал, что не все удавалось на поле, но добились результата, которого так хотели.
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Футболист "сине-желтых" прокомментировал игру Ирландии.
Хорошая команда. Это была не самая легкая игра, соперник давал достойный отпор. Не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру.
– сказал Денис.
Попов признался, что ничего особенного команда не предпринимала, чтобы разрядиться после болезненного поражения от Уэльса в отборе на чемпионат мира-2022. Все футболисты были разорены, ведь их мечта была так близко.
Денис отметил, что поединок против Ирландии был для него не менее важен, чем матч против Уэльса.
Я бы не сказал, что эта игра менее важна. Тренер настраивал нас, говорил, что начинаем наш путь поначалу. Лично для меня каких-то дополнительных стимулов не нужно было, ведь я давно не играл и настраивался всерьез,
– ответил футболист "сине-желтых".
Денис Попов получил повреждение в контрольном спарринге против итальянского Эмполи (1:3) и не играл в сине-желтой футболке в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии и Уэльса.
- Напомним, что в группе Украина, Шотландия и Армения имеют по три очка. Ирландия после двух сыгранных матчей остается с нулем и закрываю таблицу.
- Следующий поединок в Лиге наций подопечные Александра Петракова сыграют 11 июня. В польском Лодзи наша сборная примет Армению. После чего 14 июня сыграет "дома" все ту же Ирландию.