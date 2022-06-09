Попов: Я би не сказав, що ця гра менш важлива

Центральний захисник не став коментувати гру команди, але зауважив, що збірна уперше зібралась у такому складі на футбольному полі. Денис Попов визнав, що не усе вдавалось на полі, але досягли результату, якого так хотіли.

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Футболіст "синьо-жовтих" прокоментував гру Ірландії.

Хороша команда. Це була не сама легка гра, суперник давав достойну відсіч. Не було наших сильних гравців, але тренер обрав такий склад, тому треба було грати і показувати свою гру,

– сказав Денис.

Попов зізнався, що нічого особливого команда не робила, щоб розрядитись після болючої поразки від Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі футболісти були спустошені, адже їх мрія була так близько.

Денис зазначив, що поєдинок проти Ірландії був для нього не менш важливим ніж матч проти Уельсу.

Я би не сказав, що ця гра менш важлива. Тренер налаштовував нас, говорив, що починаємо наш шлях спочатку. Особисто для мене якихось додаткових стимулів не потрібно було, адже я давно не грав і налаштовувався серйозно,

– відповів футболіст "синьо-жовтих".

Денис Попов отримав пошкодження у контрольному спарингу проти італійського Емполі (1:3) та не грав у синьо-жовтій футболці у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії та Уельсу.