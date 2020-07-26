Донецкий "Шахтер" праздновал досрочное чемпионство в УПЛ, а также "горняки" оказались командой, которая меньше всех вынимала мяч из собственной сетки. Но такой показатель все равно стал худшим в истории УПЛ среди команд, которые становились чемпионами.

"Шахтер" пропустил лишь 26 мячей. Оборона дончан уже 11-й раз в истории стала лучшей, но такое малое количество голов не уберегло команду Каштру от антирекорда, сообщает Sport.ua.

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Антирекорд чемпионов

Это худший результат за всю историю Премьер-лиги. Никогда команда-чемпион не пропускала так много голов в течение одного сезона.

Чемпион на два мяча опередил бывший такой антирекорд.

Второй результат в этой номинации показала команда Скрипника "Заря" – 29 (в среднем – 0,91, личный рекорд), пропустив при этом меньше всего среди команд первой шестерки на втором этапе, только 11 голов.

Третья – черниговская "Десна", в ее активе 33 гола. А принципиальный соперник "горняков" "Динамо" стало четвертым. Их голкиперы 35 раз вынимали мяч из собственных владений.

Добавим, что киевляне на 2 гола превзошли личный антирекорд, установленный в сезоне 2013/14 и повторенный тремя годами позже. Командами, которые больше всего пропустили стали – "Львов" (57) и "Колос" (59).

Подчеркнем, что "Шахтер" превзошел всех по числу сухих матчей, их в активе голкиперов "горняков" целых 15.

Уже 5 августа "Шахтер" сыграет в 1/16 Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".