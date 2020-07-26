Донецький "Шахтар" святкував дострокове чемпіонство в УПЛ, а також "гірники" виявились командою, яка найменше виймала м'яч з власної сітки. Але такий показник все одно став найгірших у історії УПЛ серед команд, які ставали чемпіонами.

"Шахтар" пропустив лише 26 м'ячів. Оборона донеччан вже 11-й раз в історії стала найкращою, але така мала кількість голів не вберегла команду Каштру від антирекорду, повідомляє Sport.ua.

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Антирекорд чемпіонів

Це найгірший результат за всю історію Прем'єр-ліги. Ніколи команда-чемпіон не пропускала так багато голів протягом одного сезону.

Чемпіон на два м'ячі випередив колишній такий антирекорд.

Другий результат у цій номінації показала команда Скрипника "Зоря" – 29 (в середньому - 0,91, особистий рекорд), пропустивши при цьому найменше серед команд першої шістки на другому етапі, лише 11 голів.

Третя – чернігівська "Десна", у її активі 33 голи. А принциповий суперник "гірників" "Динамо" стало четвертим. Їх голкіпери 35 разів виймали м'яч з власних володінь.

Додамо, що кияни на 2 голи перевершили особистий антирекорд, встановлений в сезоні-2013/14 і повторений трьома роками пізніше. Команди, які найбільше пропустили стали – "Львів" (57) та "Колос" (59).

Підкреслимо, що "Шахтар" перевершив усіх за числом сухих матчів, їх у активі голкіперів "гірників" цілих 15.

Вже 5 серпня "Шахтар" зіграє в 1/16 Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".