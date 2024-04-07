На жіночому парному турнірі в Чарльстоні завершилось змагання категорії WTA500. Серед фаворитів змагання була і пара українок – сестри-близнючки Надія та Людмила Кіченок, пише 24 канал.

До теми У ITF відповіли щодо участі прихильниці Лукашенка на Олімпіаді: чи зможе вона виступити

Не втримали перевагу

Дівчата виправдали свій статус та змогли дійти до фіналу, здолавши на своєму шляху три пари з американками. У вирішальному поєдинку сестрам протистояли також представниці країни-господарки турніру – Слоан Стівенс та Ешлін Крюгер.

Шанси суперниць у фіналі виглядали приблизно рівними. Втім у першому сеті Кіченок змогли майже знищити американок – 6:1. За правилами парного тенісу українкам треба було перемагати і у другому або розраховувати на вирішальний тайбрейк.

В наступному сеті Крюгер та Стівенс грали куди краще та змогли дотиснути Надію та Людмилу (6:3). Зустріч перейшла у вирішальний тайбрейк до десяти очок. На жаль, там американки частіше брали "свої" подачі та довели гру до перемоги (10:7).

Читайте також "Команда іноагентів" на Олімпіаді: голова Олімпійського комітету Росії накинувся на тенісистів

Для сестер Кіченок це був дев'ятий спільний фінал в історії, до цього українки разом виграли п'ять трофеїв. Загалом на рахунок кожної із українок по 9 титулів у парному розряді.