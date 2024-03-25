ITF ответили на запрос Tribuna.com относительно того, действительно ли белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко отстранены от Олимпиады в Париже. Ответ предоставил старший менеджер ITF по связям со СМИ Крис Смит.

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Что известно об участии белорусок

Он ответил: "Ни один теннисист пока не отстранен от участия в Олимпиаде-2024 в Париже".

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Соболенко не примет участия в Играх-2024 из-за связей с Александром Лукашенко. Также сообщалось, что теннисисток лишили нейтрального статуса.

К слову. Соболенко – вторая ракетка мира, Азаренко – 32-я. Всего в женской одиночной сетке Парижа будет 64 спортсменки.

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