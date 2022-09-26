Надеюсь, долго не протянешь, как и твой братик, – украинский боксер мобилизованному бойцу ММА

Украинский боксер Дмитрий Безус решил передать "привет" российскому бойцу владимиру минееву, который заявил, что пойдет на войну против Украины

российский боец смешанных единоборств владимир минеев похвастался тем, что получил повестку после объявления мобилизации в россии. И уже заявил, что уйдет в военкомат. До этого он уже служил в армии – был десантником. При этом после срочной службы, подписал контракт.

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Наглому россиянину ответил украинский боксер Дмитрий Безус. Он опубликовал у себя сторис в инстаграм с сообщением "Твой брат крякнул в первую неделю войны, надеюсь ты тоже долго не протянешь, если посмеешь сделать, как твой братец..."

При этом минеев заявил, что сначала направится в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, где и служил. Хотя еще 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российское военное руководство приняло решение расформировать 31 одшбр из-за значительных потерь в войне против Украины – с учетом потерь в живых осталось в живых менее 20% личного состава. Среди уничтоженных оккупантов – командир батальона подполковник денис ягидаров.

А до этого в августе бойцы этой бригады подняли скандал. Все из-за тех же значительных потерь – в то время было известно о по меньшей мере 150 убитых и около 400 раненых оккупантов. Поэтому остальные начали массово писать рапорты на увольнение, из-за чего им стали угрожать уголовной ответственностью.

Младший брат владимира минеева петр тоже служил в армии. И был в составе той же 31 одшбр. И погиб еще в марте 2022 во время боев на Донбассе.