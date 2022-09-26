російський боєць змішаних єдиноборств владімір мінєєв похвалився тим, що отримав повістку після оголошення мобілізації в росії. І вже заявив, що піде у воєнкомат. До цього він вже служив в армії – був десантником. При цьому що після строкової служби, підписав контракт.

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Зухвалому росіянину відповів український боксер Дмитро Безус. Він опублікував в себе сторіс в інстаграм з дописом "Твій брат крякнув першого тижня війни, сподіваюся, ти теж довго не протягнеш, якщо посмієш зробити, як твій братик..."

При цьому мінєєв заявив, що спочатку направиться до 31-ї окремої десантно-штурмової бригади, де і служив. Хоча ще 1 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російське військове керівництво прийняло рішення розформувати 31 одшбр через значні втрати у війні проти України – з урахуванням втрат в живих залишилися в живих менше 20% особового складу. Серед знищених окупантів – командир батальйону підполковник дєніс ягідаров.

А до цього в серпні бійці цієї бригади підняли скандал. Все через ті ж значні втрати – на той час було відомо про щонайменше 150 вбитих та близько 400 поранених окупантів. Тож решта почала масово писати рапорти на звільнення, через що їм почали погрожувати кримінальною відповідальністю.

Молодший брат владіміра мінєєва пьотр теж служив в армії. І був в складі тієї ж 31 одшбр. І загинув ще у березні 2022 року під час боїв на Донбасі.